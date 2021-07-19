Не боятся штрафов - Токаев о нарушителях карантинных ограничений

Подобная безответственность должна быть наказуема.

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании отметил, что нарушители карантина не боятся штрафов, сообщает zakon.kz.

Президент поручил ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений.

Вместе с тем за последнее время растет число зараженных и контактных, то есть, лиц с «красным» и «желтым» статусами, посещающих общественные места. При этом, как только программа их регистрирует, недобросовестные граждане разбегаются в поисках другого места досуга. Видимо подобные безответственные лица нисколько не боятся штрафов, ибо их никто не выписывает. А ведь фиксация ИИН и иммунного статуса в системе имеется. Подобная безответственность должна быть наказуема. Поручаю ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений, - отметил он.

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