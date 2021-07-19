Пенсионер погиб при переходе через железнодорожные пути в Уральске

Его сбил грузовой поезд на перегоне Уральск-Желаево.

65-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался по дороге в больницу, передает zakon.kz.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, перелом костей основания черепа, мозговую кому и внутреннее кровотечение, - пояснили порталу "Мой город" в пресс-службе ведомства.

Со слов очевидцев, пенсионер переходил железнодорожные пути в районе поселка Желаево в обед.

Заместитель начальника линейного отдела полиции на станции Уральск Руслан Колтубаев подтвердил информацию и отметил, что мужчину сбил грузовой поезд на перегоне Уральск-Желаево.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Уральск по статье 344 ч. 1 УК РК "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта". Проводится расследование, - пояснил он.

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