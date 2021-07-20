Россия намерена наращивать сотрудничество с Казахстаном в области авиастроения

Путин выступил на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена наращивать сотрудничество с Казахстаном и другими участниками ЕАЭС в области авиастроения, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Особо отмечу, что в качестве страны - партнера России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник - Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение, - сказал Путин.

С таким заявлением он выступил на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

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