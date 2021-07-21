COVID-19 в Казахстане: еще одна область приблизилась к "красной" зоне

Согласно матрице, Восточно-Казахстанская область приблизилась к "красной" зоне.

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июля, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице, Восточно-Казахстанская область приблизилась к "красной" зоне.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

Матрица оценки эпидситуации в регионах Казахстана на 21 июля

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