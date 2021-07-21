COVID-19 в Казахстане: еще одна область приблизилась к "красной" зоне

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Согласно матрице, Восточно-Казахстанская область приблизилась к "красной" зоне.
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июля, сообщает zakon.kz.
Согласно матрице, Восточно-Казахстанская область приблизилась к "красной" зоне.
Читайте также: Число зараженных COVID-19 в Казахстане превысило полмиллиона
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!