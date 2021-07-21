15-летний домогался 8-летнюю - суд в Шымкенте вынес приговор

В этом деле необычно то, что не только виновная сторона, но и потерпевшая хотели, чтобы подростка освободили из-под стражи.

Пять лет тюрьмы получил 15-летний парень в Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Апелляционный суд оставил без изменения приговор по делу о домогательствах к восьмилетней девочке, передает Первый канал "Евразия".

В этом деле необычно то, что не только виновная сторона, но и потерпевшая хотели, чтобы подростка освободили из-под стражи.

Спустя час жарких дискуссий из зала заседаний со слезами на глазах вышла мать подсудимого. Она продолжает отстаивать доброе имя сына и обвиняет во всем следователей.

Мы все доказали, предоставили результаты экспертизы, девочка оказалась нетронутой. Но суд не смотрит на результаты. У нас в Шымкенте нет справедливости. Я слышала, что опера Альфарабийского отдела полиции без моего ведома зашли и поговорили с моим ребенком. Тогда они его обманули и сказали, что ничего страшного, тебя отпустят, и обманным путем заставили подписаться. мать осужденного Айнур Адилова

Инцидент произошел ровно год назад. Семья девочки арендовала комнату в доме Адиловых. В жаркий день взрослые спали на топчане, во дворе. А дети остались наедине. Утром школьница сообщила матери, что сын хозяев дома трогал ее и домогался. Сразу же вызвали полицию. Но позже всплыла совсем другая история.

Спустя почти 10 дней после случившегося моя восьмилетняя дочь спросила у меня, а где сын соседки. Я ответила, что его закрыли в тюрьму, он же трогал тебя. Тогда моя дочь заявила, что все это во сне. И добавила, что зря рассказала мне свой сон. Я после этого пошла к следователю, хотела забрать заявление. Но он сказал мне, что я не могу забрать заявление, так как сама могу оказаться в тюрьме на 10 лет. Айгуль

На подростка оказывалось давление. Мать пострадавшей девочки опровергла все факты, якобы, совершенного моим подзащитным преступления. Даже на первом судебном слушании она говорила, что ее дочь страдает психическим расстройством. Девочка может выдумать, сказать неправду. В качестве подтверждения мы получили справку из психдиспансера. Пострадавшая числится и получает пенсию. адвокат Жарылкап Омирзаков

Апелляционные слушания проходили под председательством сразу трех судей. Они решили оставить приговор без изменений - пять лет тюрьмы.

Несовершеннолетнему был вынесен приговор по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сегодня мы рассмотрели данное дело и приняли во внимание доводы всех сторон. Коллегия отнеслась критически к изменениям показаний потерпевшей стороны. Коллегия рассматривает подобное как стремление ввести суд в заблуждение. председатель городского уголовного суда Ербол Жангазин

Как только приговор вступит в силу, 15-летнего осужденного переведут из изолятора временного содержания в колонию. Родители юноши планируют написать заявление по факту законности действий полицейских и намерены обратиться в Верховный суд.

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