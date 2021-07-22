Замакима Алматы об эпидситуации: Крайне неблагоприятный сценарий

Акимат принимает необходимые меры по мобилизации системы здравоохранения.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе резко ухудшилась, сообщает zakon.kz.

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Эпидситуация в городе резко ухудшилась. Мы вышли на уровень заражения в сутки порядка 1000 человек (для сравнения: пики первой и второй волны заражения составляли примерно по 500 и 700 заражений в сутки). То есть всего за три недели июля заражение в сутки увеличилось в четыре раза. Это крайне неблагоприятный сценарий. Ержан Бабакумаров

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При этом, как отметил замакима, тренд заражения "дельта-штаммом" возрастающий.

Пика новой волны мы еще не достигли. Акимат принимает необходимые меры по мобилизации системы здравоохранения. Ержан Бабакумаров

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Вместе с тем, как напомнил заместитель градоначальника, "единственным средством защиты здоровья и недопущения эпидемии в городе является вакцинация".

Темпы вакцинации жителей Алматы, а значит - формирование коллективного иммунитета в городе - недостаточны для того, чтобы остановить новое массовое заражение. Просьба обратиться ко всем алматинцам с призывом вакцинироваться. Также необходимо повсеместно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Сейчас основными местами заражения являются рынки, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, места массового скопления в парках отдыха и на улицах. Вакцинация, масочный режим и соцдистанция - это условия выживания в период обострения эпидемии. Ержан Бабакумаров

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