Когда закончат реконструкцию автодороги "Актобе-Атырау-Астрахань"

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В этом году будет дан проезд на участке "Актобе-Кандыагаш", участок автодороги "Кандыагаш-Макат" будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин проинспектировал ход реконструкции республиканской автодороги "Актобе-Атырау-Астрахань", сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
В этом году будет дан проезд на участке "Актобе-Кандыагаш", участок автодороги "Кандыагаш-Макат" будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года.
Премьер-министр поручил качественно и в намеченные сроки завершить реконструкцию трассы.
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