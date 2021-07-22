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Когда закончат реконструкцию автодороги "Актобе-Атырау-Астрахань"

Фото: inform.kz 22 июля 2021, 19:00

В этом году будет дан проезд на участке "Актобе-Кандыагаш", участок автодороги "Кандыагаш-Макат" будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин проинспектировал ход реконструкции республиканской автодороги "Актобе-Атырау-Астрахань", сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В этом году будет дан проезд на участке "Актобе-Кандыагаш", участок автодороги "Кандыагаш-Макат" будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года.

Премьер-министр поручил качественно и в намеченные сроки завершить реконструкцию трассы.

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