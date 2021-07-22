Казахстанская теннисистка перед Олимпиадой оценила корты в Токио

Девушка до последнего не знала, что поедет на соревнование.

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс из Токио рассказала о подготовке к Олимпиаде, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Когда узнала такую новость, очень обрадовалась, потому что по первоначальному рейтингу на Игры не попадала. Очень расстраивалась изначально, что не выступлю на Олимпиаде, но потом, когда туда попала, была такая счастливая и радостная, что эта весть придала мне много сил, - рассказала Дияс о том, как узнала о получении лицензии на Олимпиаду.

Как выяснилось, девушка до последнего не знала, что поедет на соревнование.

Я выступала на грунте в Швейцарии. Может быть, если бы знала раньше, то сыграла бы на харде или больше тренировалась на этом покрытии. Но, тем не менее, форма неплохая. Немного травмировала ногу в Швейцарии. Думаю, ничего серьезного. К субботе все уже будет хорошо, - отметила спортсменка.

Сообщается, что теннисистка успела опробовать местные корты.

Вчера была моя первая тренировка. Они немного тут реконструировали корты. Покрытие чуть другое, нежели, когда я играла раньше. В целом все нормально. Правда, немного мяч выше скачет, - говорит Дияс.

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