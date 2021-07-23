Назначен глава Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК

Им стал Кажмухан Бекмукашев.

Кажмухан Бекмукашев назначен председателем Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК, сообщает zakon.kz.

Приказом министра МЦРИАП РК Бекмукашев Кажмухан Ахматдинович назначен на должность председателя Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Об этом сообщает пресс-служба Премьер-министра РК.

Кажмухан Бекмукашев родился в 1982 году в Оренбургской области (РФ). Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной организации.

В 2005-2006 гг. - главный специалист отдела развития массовых и национальных видов спорта Управления физической культуры и спорта Актюбинской области.

В 2006-2011 гг. занимал различные должности в аппарате акима Актюбинской области.

В 2011-2012 гг. - начальник межрегиональной земельной инспекции по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям; и.о. заместителя гендиректора РГП "ГосНПЦзем" Агентства РК по управлению земельными ресурсами, Актобе.

В 2012-2013 гг. - заместитель директора Департамента геодезии, картографии и геодезического контроля Агентства РК по управлению земельными ресурсами, Нур-Султан.

В 2013-2014 гг. - руководитель Управления геодезии и картографии, Министерство регионального развития РК.

В 2014-2016 гг. - руководитель Управления геодезии и картографии, Министерство национальной экономики РК.

В 2016-2019 гг. - руководитель Управления геодезии и картографии, Министерство сельского хозяйства РК.

С августа по ноябрь 2019 г. - руководитель Управления государственного геодезического контроля и оказания государственных услуг Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.

С ноября 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК.

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