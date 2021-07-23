Жара до 46 градусов ожидается в Казахстане 

Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 июля.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 24-26 июля, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в северных регионах страны пройдут дожди.

24 июля на западе, 24-25 июля на северо-западе, 25-26 июля на севере страны сильные дожди с грозами, порывистым ветром, ожидаются град, шквал. На юге и юго-западе - жаркая погода без осадков, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Прогнозируется повышение температуры воздуха днем на юге, юго-западе до 38-46 градусов, на юго-востоке, востоке и в центре - до 38-42 градусов, на севере будет наблюдаться постепенное понижение температуры от 32-40 до 20-30 градусов.

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