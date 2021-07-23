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Украинские военные случайно обстреляли село из танка

Фото: googleusercontent.com 23 июля 2021, 13:07

Никто не пострадал.

В Николаевской области Украины танк случайно обстрелял село в ходе учений, сообщает zakon.kz.

Как отмечает ТАСС, прокуратура области возбудила уголовное дело.

В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства, - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности, - уточнили в ведомстве.

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