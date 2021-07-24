За жестокую дрессировку алабая наказан житель Аксу

Очевидцев возмутили методы владельца животного.

Тренировка с собакой закончилась для жителя Аксу административным делом, передает zakon.kz.

Поведение жителя Аксу и его отношение к своей собаке насторожило прохожих. По словам очевидцев, мужчина привязал питомца к автомобилю и волок его по дороге, - пишет Pavlodarnews.kz.

Люди утверждают, что в процессе алабай сильно скулил.

На мой крик он (хозяин. - Прим. автора) остановился и вышел, посмотрел на лежащую собаку и потом дальше поехал. Я ему еще раз крикнул. Тогда он остановился, отвязал его (питомца. - Прим. автора) и поволок домой, - рассказал позже прохожий в социальных сетях.

Как сообщили в областном департаменте полиции, владельца питомца установили.

Мужчина пояснил, что выезжал за город, чтобы потренировать собаку, так как она большая и в городе с ней гулять невозможно - есть риск не удержать на поводке. Хозяин уверил, что специально ехал медленно, следил, чтобы веревка не была сильно затянута и собака свободно бежала. По словам мужчины, он не причинил бы вреда своему питомцу. Хозяина привлекли к административной ответственности по статье 408 КРКоАП, потому что он нарушил правила выгула. Его предупредили о недопущении подобных фактов, - рассказали в пресс-службе ДП.

Согласно данной статье, владельца привлекают за нарушения при выгуле животных. В первой части статьи оговаривается, что нарушителей предупреждают. Если факт повторится, владельцев животных штрафуют до 3 МРП (8751 тенге).

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