Около 400 наблюдателей следят за ходом выборов сельских акимов в Карагандинской области

В регионе выборы проходят в 149 населенных пунктах.

В Карагандинской области за ходом выборов сельских акимов следят около 400 наблюдателей и доверенных лиц кандидатов. Заявлений о нарушениях не поступало, передает zakon.kz.

На избирательных участках находятся наблюдатели от общественных объединений и политических партий, доверенные лица кандидатов. Всего 391 человек. Жалоб и заявлений от них не поступало, - сказал глава облизбиркома, председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов на брифинге в прямом эфире.

По данным территориальных избирательных комиссий, на 14:00 явка избирателей составила 48%. Наибольшая активность отмечается в Улытауском, Каркаралинском, Осакаровском районах.

По информации заместителя начальника Департамента полиции Карагандинской области Абиля Абильдина, в день выборов личный состав переведен на усиленный режим дежурства. Ситуация стабильная, никаких нарушений общественного порядка не выявлено.

Главный санитарный врач области Юрий Залыгин на брифинге рассказал, как соблюдаются санитарные меры на выборах. На входе у посетителей измеряют температуру. Члены избирательных комиссий вакцинировались против коронавирусной инфекции. Наблюдатели и доверенные лица прошли ПЦР-тестирование.

В Карагандинской области выборы сельских акимов проходят в 149 населенных пунктах. По их результатам будут избраны 75 акимов.

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