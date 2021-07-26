В Казахстане хотят отменить примирение сторон за повторное бытовое насилие

По действующему законодательству возбуждать административное производство органы полиции вправе только по заявлению потерпевшей.

В Министерстве внутренних дел РК планируют исключить примирение сторон после повторных фактов бытового насилия, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас мы пересматриваем процедуру примирения сторон и в дальнейшем планируем полностью исключить возможность примирения при повторном совершении факта бытового насилия, - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.

Он отметил, что по действующему законодательству возбуждать административное производство органы полиции вправе только по заявлению потерпевшей. При этом в большинстве случаев потерпевшие, находясь в психологической и финансовой зависимости от супругов, отказываются от дальнейших разбирательств.

Всего (за 2020 год. - Прим. ред.) в органы внутренних дел поступило порядка 190 тыс. заявлений, из которых начато судебное производство только в четверти случаев. При этом 60% всех возбужденных административных производств были прекращены в связи с примирением сторон, - уточнил Милюк.

По его словам, такие преступления зачастую совершаются в результате систематического злоупотребления алкоголем на почве социально-экономических проблем. Половина бытовых правонарушений совершается в состоянии опьянения, а 80% задержанных семейных дебоширов не имеют постоянного места работы.

Активное применение силовых методов борьбы с бытовым насилием способствует повышению уровня напряженности в семейных отношениях и, как следствие, росту и без того высокого уровня разводов в стране. Большинство казахстанцев в 2020 году развелись, прожив в браке всего от одного до четырех лет. Таких случаев - 14 700. А 2300 пар развелись, не прожив в браке и года, - заключил зампредседателя КАП МВД РК.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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