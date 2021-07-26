Где чаще всего алматинцы заражаются коронавирусом 

В Алматы назвали объекты, где чаще всего заражаются коронавирусом.

По результатам эпидемиологических расследований выявлены основные места заражения коронавирусом в Алматы. Лидирующую позицию в этом списке занимают объекты торговли и общепита, сообщает zakon.kz.

Эпидемиологическая ситуация по КВИ за последнюю неделю значительно ухудшилась. С 23 июля суточная регистрация КВИ превысила тысячу случаев. 23 июля - 1080 случаев, 24 июля - 1191 случай, 25 июля - 1219 случаев. Таким образом, с начала года зарегистрировано 72 696 случаев КВИ, а с начала месяца по 25 июля - 16 911 случаев, - сообщили в акимате Алматы.

За истекшую неделю, в сравнении с предыдущей, регистрация случаев КВИ возросла в 1,2 раза - с 5483 случаев до 6818, суточный прирост составил 1,3%. Нарастание удельного веса симптомных больных замедлилось, оставшись на уровне 90%.

Анализ возрастного состава за последние две недели показал, что продолжается увеличение заболеваемости детей до года - на 0,3%, составив 2,8% (178 детей против 135 на прошлой неделе). Заболеваемость КВИ преобладает среди молодых людей от 20 до 40 лет - 38%, граждан 40-59 лет - 25% и лиц старше 60 лет - 20%. Среди остальных возрастов практически без изменений.

По занятости населения за последние 14 дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых - 41% (на прежнем уровне), работников различных ТОО, ИП, АО - 18% (рост на 1%), пенсионеров - 17,1% (рост на 1%), а также школьников - 9% (снижение на 0,2%) и детей дошкольного возраста - 6,3% (на прежнем уровне), составляющие более 91% от общего количества заболевших.

По достоверно установленным местам заражения за последнюю неделю, в сравнении с предыдущей, заражаемость КВИ увеличилась при контактах с родственниками и соседями, по месту работы - на 0,2-0,4%.

По вероятным местам заражения отмечается рост заражений во внутриквартальных непродуктовых магазинах на 0,1% и объектах общепита - рестораны, кафе и столовые - на 0,2%, в банях и саунах - на 0,4%.

Основными местами заражения КВИ за последние 7 дней являются объекты торговли - 35%, контакты в семьях - 19%, общественный транспорт - 16%, рынки - 14%, парки и пешеходные улицы отдыха населения - 3,6%.

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