Токаев поблагодарил губернатора за поддержку астраханских казахов

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Важным связующим звеном между Казахстаном и Астраханской областью выступает проживающая там самая многочисленная казахская диаспора в России.
Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Астраханской области России Игоря Бабушкина, сообщает zakon.kz.В ходе встречи Президент отметил, что стратегические и союзнические отношения Казахстана с Российской Федерацией все активнее и шире охватывают взаимодействие регионов двух стран. Эффективной диалоговой площадкой в этом плане выступает Форум межрегионального сотрудничества.
В настоящее время Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская и другие области Казахстана осуществляют взаимовыгодную кооперацию с Астраханской областью по многим направлениям. По мере возобновления экономической активности наблюдается постепенное восстановление приграничной торговой динамики, - отмечено в сообщении Акорды.
Важным связующим звеном между Казахстаном и Астраханской областью выступает проживающая там самая многочисленная казахская диаспора в России.
Президент поблагодарил Игоря Бабушкина за всестороннюю поддержку астраханских казахов в части укреплениях их духовных связей с исторической родиной, сохранения языка и культуры своих предков.
Глава государства высказал признательность администрации и жителям региона за увековечение на астраханской земле памяти Букей-хана, Курмангазы, Дины Нурпеисовой и других великих сыновей и дочерей казахского народа.
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