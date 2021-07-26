Как отличить симптомы после вакцины от раннего COVID-19

Поствакцинальные симптомы нельзя с клинической достоверностью отличить от раннего COVID-19.

Британские ученые объяснили, как отличить симптомы после прививки от ранней стадии COVID-19. Они провели сравнительный анализ симптомов раннего COVID-19 и побочных эффектов от четырех используемых в Великобритании вакцин, передает zakon.kz.

По данным РИА Новости, результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.

Как отмечают авторы - исследователи из Королевского колледжа Лондона, несмотря на то, что у коронавирусной инфекции есть характерные проявления, например, потеря обоняния, в целом, постпрививочные симптомы иногда трудно отличить от начала болезни, особенно когда заражение вирусом происходит в промежутке между двумя дозами вакцины.

В связи с тем, что примерно каждый третий человек в Великобритании, получивший вакцины от COVID-19, имел после этого побочные эффекты, а около 1% из привитых все-таки заболели, важно четко отличать симптомы ранней инфекции от действия прививки. Так считают медики.

Ученые проанализировали публикации с результатами клинических исследований вакцин за период с 1 января 2020 по 21 июня 2021 года. Авторы сосредоточили свое внимание на четырех вакцинах, используемых в Великобритании: двух мРНК-вакцинах - Pfizer и Moderna; и двух вакцинах с аденовирусным вектором - AstraZeneca и Janssen.

Всего в выборку попали около 15 тыс. человек, получивших одну из этих вакцин. Примерно четверть из них - около 4 тыс. человек - после прививки испытывали состояние, которое они характеризовали как "похожее на ковид". У 2% из них результат ПЦР-теста оказался положительным. Из оставшихся 11 тыс., которые не имели симптомов, похожих на ковид, положительный результат оказался у 0,8%. Другими словами, в обычной жизни 88 человек из 11 тыс. привитых, спокойно ходили бы по улицам, не подозревая, что они инфицированы.

К общим симптомам, которые возникают как после вакцинации, так и при раннем COVID-19, ученые относят утомляемость, головную и мышечную боль, лихорадку. Эти симптомы отмечают у себя 76% вакцинированных. У молодых людей, этот процент выше - до 83%.

Разница в том, что на третий день после вакцины эти симптомы, как правило проходят, а при COVID-19 они наоборот начинают нарастать и достигают максимума на седьмой день после инфицирования. У инфицированных со временем также усиливается боль в горле, появляется чихание и охриплость.

Исследователи отмечают, что эти сроки ориентировочные, так как ни в одном случае не было известно точное время заражения. К тому же люди, которые были инфицированы до вакцинации, не знали об этом, а значит болезнь протекала у них в бессимптомной форме. Все это осложняет выработку однозначных критериев, по которым можно отличить симптомы раннего ковида и побочных эффектов прививки.

Поствакцинальные симптомы нельзя с клинической достоверностью отличить от ранней инфекции SARS-CoV-2. Наше исследование подчеркивает критическую важность тестирования людей с симптомами, даже если они недавно были вакцинированы, для раннего выявления коронавирусной инфекции и предотвращения будущих волн COVID-19, - пишут авторы статьи, которые считают, что однозначный ответ в любом случае может дать только ПЦР-тест.

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