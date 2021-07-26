Командиры ВС РК развивают умение действовать в нестандартных ситуациях

Специалистами оборонного ведомства проанализирована методика оценки общеслужебной деятельности органов управлений и войск.

Актуальные вопросы жизнедеятельности Вооруженных сил рассмотрены на аппаратном совещании в Министерстве обороны под руководством первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Мурата Бектанова, сообщает zakon.kz.

Главнокомандующие и командующие войсками доложили о мероприятиях боевой подготовки. В июле в Вооруженных силах проводятся тактические учения с ротными тактическими группами, продолжается подготовка отделений. Особое внимание поручено обратить на управление отделениями в бою, эффективные решения командиров при переходе от одного вида боевых действий к другому, а также в нестандартных ситуациях.

Генерал-лейтенант Мурат Бектанов отметил необходимость выработки и введения новых подходов к соревнованиям по полевой выучке подразделений, начиная от экипажей и расчетов.

Специалистами оборонного ведомства проанализирована методика оценки общеслужебной деятельности органов управлений и войск. Она позволит повысить объективность оценки, направить усилия на улучшение показателей боеготовности войск, а также мотивировать военнослужащих на достижение высоких результатов в боевой учебе.

В связи с повышением температуры воздуха на большей части страны проводится комплекс мероприятий противопожарной безопасности на объектах и в местах хранения вооружения и военной техники, оружия и боеприпасов, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей. Минимизировать риски перегрева военнослужащих при проведении занятий на открытом воздухе, обеспечить их необходимым количеством питьевой воды.

Начальник Генерального штаба подчеркнул, что главнокомандующим и командующим следует лично вникать во все процессы, происходящие в воинских коллективах. В работе с личным составом они должны действовать не только по установленным планам и программам, но и применять нестандартные формы и методы для профилактики правонарушений.

В настоящее время проводится рекогносцировка района проведения учения "Отпантау-2021", в ходе которой уточняются вопросы технического и тылового обеспечения войск, порядок проведения розыгрыша боевых действий.

В Вооруженных силах продолжается второй этап практической подготовки сборных команд к Армейским международным играм. Сегодня это уже не просто состязания, а особая форма боевой подготовки. В соревновательном формате военнослужащие повышают свое профессиональное мастерство, осваивают разнообразное вооружение и военную технику, обмениваются опытом.

Следует отметить, что мероприятия повседневной жизнедеятельности войск организованы с учетом санитарно-противоэпидемических мер. Необходимость их соблюдения в целях обеспечения безопасности здоровья личного состава подчеркнул начальник Генерального штаба. В настоящее время в армии продолжается вакцинация от коронавируса. По данным начальника Главного военно-медицинского управления, первым компонентом привито 98,9% личного состава. Вакцинация вторым компонентом находится на стадии завершения.

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