В Алматы арестовали главу Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова

Его арестовали на два месяца.

Главу компании Parmigiano Group Алмаса Абдыгаппарова арестовали на два месяца. Об этом сообщили в городском суде Алматы, передает zakon.kz.

В пресс-службе горсуда пояснили, что Абдыгаппарова подозревают в "Присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере".

Накануне супруга Абдыгаппарова организовала пресс-конференцию. По ее словам, Абдыгаппарова задержали в субботу, 24 июля. По данным газеты "Время", дело связано с продажей виллы близ Esentai City. Отмечается, что Алмаса Абдыгаппарова подозревают в хищении 420 млн тенге.

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