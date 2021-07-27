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70% взрослого населения привились от COVID-19 в ЕС

Фото: pixabay.com 27 июля 2021, 15:22

В Евросоюзе от коронавируса привиты хотя бы одной дозой 70% взрослых.

В Евросоюзе достигли ранее поставленной цели по вакцинации. На сегодняшний день привились от COVID-19 70% взрослого населения. Об этом заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, сообщает zakon.kz.

Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения Европейского союза с помощью хотя бы одной вакцинации в июле. Сегодня мы достигли этой цели, - говорится в заявлении главы ЕК.

По информации РИА Новости, 57% взрослых получили полную дозу прививок от коронавируса.

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