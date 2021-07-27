70% взрослого населения привились от COVID-19 в ЕС

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В Евросоюзе от коронавируса привиты хотя бы одной дозой 70% взрослых.
В Евросоюзе достигли ранее поставленной цели по вакцинации. На сегодняшний день привились от COVID-19 70% взрослого населения. Об этом заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, сообщает zakon.kz.
Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения Европейского союза с помощью хотя бы одной вакцинации в июле. Сегодня мы достигли этой цели, - говорится в заявлении главы ЕК.
По информации РИА Новости, 57% взрослых получили полную дозу прививок от коронавируса.
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