О проводимых мероприятиях в рамках 30-летия Независимости рассказали в Акмолинской области

В том году в регионе введено в эксплуатацию 10 инфраструктурных, индустриальных и социально-культурных объектов.

С начала этого года в Акмолинской области на международном, республиканском, городском и районном уровнях проведено свыше 6500 разноформатных мероприятий, посвященных 30-летию независимости страны, передает zakon.kz.

О промежуточных итогах празднования юбилейной даты на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказала руководитель Управления внутренней политики Акмолинской области Алтынай Амренова, - сообщает Управление внутренней политики.

По информации спикера, в соответствии с Концепцией празднования 30-летия независимости "Жасампаздыққа толы жылдар" в Акмолинской области реализуется тематический план мероприятий, в который вошло 168 якорных мероприятий, а также открытие 70 социально значимых объектов. Особое внимание уделено юбилеям таких выдающихся личностей, как 150-летие выдающегося борца Кажымукана Мунайтпасова, 175-летие поэта Жамбыла Жабаева, 180-летие просветителя-педагога Ибрая Алтынсарина, а также памятным датам.

В этом году в регионе в рамках 30-летия независимости проведено более 6500 разформатных мероприятий. В их числе конкурс авторской песни "Елін сүйген, Елі сүйген - Елбасы", международная научно-практическая конференция "Шоқан оқулары-25", открытие аллеи "Тәуелсіздік жастары" и Арбата дружбы в Кокшетау, мультимедийного интерактивного комплекса на поляне Абылай хана в Бурабайском районе, международная научно-практическая конференция "Прикоснись к истории Великой степи! Touch the History of the Great Steppe!". Реализуются проекты "30 лет в профессии", "Тәуелсіздік тарландары", челлендж "Что для меня независимость?", - сообщила Алтынай Амренова.

Как отметила руководитель Управления внутренней политики, в этом году в регионе к 30-летию независимости введено в эксплуатацию 10 инфраструктурных, индустриальных и социально-культурных объектов. В селе Коянды Целиноградского района распахнула двери школа на 1200 мест, в городе Степняк района Биржан сал открылся детско-юношеский клуб физической подготовки "Жеңіс", в городе Есиль Есильского района, а также селах Косшы и Акмол Целиноградского района состоялось вручение ключей жильцам многоквартирных домов, в селе Степное Шортандинского района заработала врачебная амбулатория, в Кокшетау открылся сервисный центр по обслуживанию и продаже сельскохозяйственной техники марки "John Deere". До конца года запланировано открытие еще 60 объектов индустрии и социальной сферы.

В этом году в рамках спецпроекта "Туған жер" в области реализовано более 300 социальных инициатив на общую сумму свыше 400 млн. тенге с привлечением свыше 300 меценатов. Руководители успешных крестьянских хозяйств, организаций и предприятий оказывают огромную поддержку сельчанам. Благодаря их поддержке в этом году была осуществлена реконструкция 13 объектов, строительство 12 новых объектов и реализация 302 прочих социальных инициатив, - добавила Алтынай Амренова.

На второе полугодие в рамках празднования юбилейной даты в области запланировано проведение 60 якорных мероприятий.

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