Врач назвал самое безопасное обезболивающее

По мнению специалиста, таковым является парацетамол.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самое безопасное обезболивающее, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По мнению специалиста, таковым является парацетамол. Как объяснил врач в эфире телеканала "Россия 1", чаще всего люди в качестве обезболивающих применяют нестероидные противовоспалительные средства.

К ним, в частности, относятся анальгин, аспирин и ибупрофен. Однако большинству они противопоказаны, поскольку могут вызывать гипертонию, инфаркты, инсульты или иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний. Особую опасность они могут представлять для людей старше 60 лет, поскольку могут спровоцировать кровотечения.

При возникновении боли Мясников рекомендовал принимать парацетамол. Несмотря на то, что он относится к нестероидным препаратам, он не вызывает побочных эффектов со стороны сердца и желудочно-кишечного тракта. «Если уж что-то болит, если вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол», - резюмировал врач.

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