Как получить паспорт вакцинации

Необходимо правильно внести свои данные в анкету перед вакцинацией

Документ оформляется после постановки второй дозы вакцины от коронавируса, передает zakon.kz.

По словам врача отделения общей практики алматинской городской поликлиники №5 Гульзат Байзаховой, после постановки обеих доз вакцины можно получить паспорт вакцинации через приложение eGov mobile или просто взять справку по месту вакцинации.

- Когда пациент приходит на прививку, он заполняет анкету и подписывает добровольное согласие. Необходимо правильно указать ИИН и свои данные - они будут внесены в базу, которая интегрирована с Электронным правительством. Мы заполняем базу - все попадает в eGov. После постановки первой дозы в течение дня пациенту придет СМС от 1414 с информацией о дате получения второй. После второй придет СМС, что пациент получил второй компонент. В этот же день он может получить справку по месту вакцинации или паспорт вакцинации через eGov mobile, - объяснила Гульзат Байзахова.

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