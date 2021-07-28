Через какое время после заболевания ковидом можно вакцинироваться

У невакцинированных граждан выше риск заражения коронавирусом

Коронавирусом заразились лишь 1,2% вакцинированных граждан, передает zakon.kz.

Как рассказала врач отделения общей практики алматинской городской поликлиники №5 Гульзат Байзахова, вакцинироваться можно через три месяца после перенесенного заболевания:

Заболевание может протекать бессимптомно и симптомно. Бессимптомные больные остаются дома под наблюдением, симптомные попадают в стационары и лечатся там в течение 14 дней. Дальше, в зависимости от состояния, либо продлевается лечение, либо пациента выписывают. Вакцинироваться после болезни можно через три месяца. Если человек успел получить первую дозу и заболел, через три месяца он может получить вторую.

Врач отметила, что среди заболевших лишь 1,2% - вакцинированные граждане, получившие одну или две дозы препарата.

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