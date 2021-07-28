За жестокое обращение с животными можно будет получить реальный срок - проект закона

Приложение zakon.kz
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Можно схлопотать арест и даже попасть за решетку.
В Казахстане разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными", сообщает zakon.kz.
В частности, Кодекс дополнят новой статьей: Нарушение законодательства в сфере защиты животных.
Она предусматривает меры наказания:
1 МРП в настоящее время составляет 2917 тенге.
Также планируется изменить меры ответственности за жестокое обращение с животными (статья 316).
Так, предлагается за жестокое обращение c животным, причинившее ему боль и страдания, а также из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечья, наказывать штрафом в размере до 2000 МРП, исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
За то же деяние, совершенное:
предусматривается штраф в размере до 5000 МРП, исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Как известно, в Казахстане в последнее время участились случаи жестокого обращения с животными, что вызывает большой общественный резонанс. Многие казахстанцы выступают за введение более сурового наказания за жестокое обращение с животными.
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