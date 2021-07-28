За жестокое обращение с животными можно будет получить реальный срок - проект закона

Можно схлопотать арест и даже попасть за решетку.

В Казахстане разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными", сообщает zakon.kz.

В частности, Кодекс дополнят новой статьей: Нарушение законодательства в сфере защиты животных.

Она предусматривает меры наказания:

Жестокое обращение c животными, повлекшее их гибель или увечье, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП либо административный арест на срок до 10 суток. Незаконное осуществление отлова беспризорных животных с применением пневматического оружия, а также в присутствии несовершеннолетних детей, за исключением случаев, когда поведение беспризорных животных угрожает жизни и здоровью человека, влечет штраф в размере 10 МРП. Необеспечение домашних животных питанием и водой, необходимых для их жизни, a также несвоевременное оказание ветеринарной помощи домашнему животному, находящемуся в опасном для жизни состоянии, влекут штраф в размере 10 МРП. При перевозке животных необеспечение пищей, водой и свободным доступом воздуха, а также несвоевременное оказание ветеринарной помощи животному, находящемуся в опасном для жизни состоянии, влекут штраф в размере 10 МРП. Нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил содержания и выгула собак и кошек в городах и других населенных пунктах влечет штраф в размере 3 МРП.Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц, влекут штраф в размере 10 МРП.

1 МРП в настоящее время составляет 2917 тенге.

Также планируется изменить меры ответственности за жестокое обращение с животными (статья 316).

Так, предлагается за жестокое обращение c животным, причинившее ему боль и страдания, а также из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечья, наказывать штрафом в размере до 2000 МРП, исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За то же деяние, совершенное:

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

неоднократно;

в присутствии малолетнего;

с применением садистских методов;

c публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет;

в отношении нескольких животных,

предусматривается штраф в размере до 5000 МРП, исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Как известно, в Казахстане в последнее время участились случаи жестокого обращения с животными, что вызывает большой общественный резонанс. Многие казахстанцы выступают за введение более сурового наказания за жестокое обращение с животными.

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