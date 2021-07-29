Алматинцы могут пройти вакцинацию в Совминке

В Совминке отметили, что условия хранения и транспортировки вакцины соответствуют требованиям изготовителя.

В настоящее время вакцинация против коронавирусной инфекции остается самым действенным способом побороть инфекции, передает zakon.kz.

Вакцинация также является одним из способов покончить с пандемией COVID-19 и вернуться к привычному, спокойному образу жизни. В АО "Центральная клиническая больница" (Совминка) проводится кампания по массовой вакцинации жителей Алматы против вируса COVID-19. пресс-служба АО "ЦКБ"

Пациенты могут привиться российской вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"), произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

"Спутник-V" - это векторная вакцина (в состав входит S-белок коронавируса и аденовирус человека, 26 и 5 серотипы). Вакцина является двухкомпонентной - вводится два компонента для достижения эффективного иммунного ответа.

В медучреждении напомнили, что вакцинация против коронавирусной инфекции проводится бесплатно за счет ГОБМП.

Возможен выезд в организации по предварительной договоренности с администрацией больницы при количестве вакцинированных более 20 человек. пресс-служба АО "ЦКБ"

В Совминке отметили, что условия хранения и транспортировки вакцины соответствуют требованиям изготовителя.

Наш адрес: г. Алматы, ул. Шевченко, 59. Все вопросы по вакцинации в АО ЦКБ: +7 727 261-04-50, +7 701 667 18 55. График работы: Пн-Пт: 09:00 - 18:00; Сб: 09:00 - 14:00.

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