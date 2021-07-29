Что делать, если вы получили извещения от налоговиков

При выявлении нарушений по результатам камерального контроля со средней степенью риска направляется извещение.

В Комитете государственных доходов в связи с многочисленными обращениями бизнес-сообщества разъяснили, как реагировать на извещения, направленные налогоплательщикам по результатам 4 квартала 2020 года, сообщает zakon.kz.

21 июля КГД по инициативе запущен автозапуск извещений и уведомлений по результатам камерального контроля. Камеральным контролем охвачены нарушения по завышению зачета по товарам, импортированным с территории государств-членов ЕАЭС с уплатой НДС, - сообщили в пресс-службе Комитета.

При выявлении нарушений по результатам камерального контроля со средней степенью риска направляется извещение, которое носит рекомендательный характер, за его неисполнение никакие меры не принимаются.

В связи с большим объемом данных, подлежащих рассылке, извещение направляется без вложения. При этом расшифровки к извещениям и уведомлениям отправляются по запросу налогоплательщиков на указанные электронные адреса.

Направление полной информации о допущенных нарушениях в виде приложения к извещениям и уведомлениям будет внедрено в рамках новых информационных систем.

В случае несогласия с указанными нарушениями согласно ст. 96 Налогового кодекса налогоплательщик вправе предоставить пояснения на бумажном или электронном носителе.

Относительно нарушения по завышению зачета по товарам, импортированным с территории государств-членов ЕАЭС с уплатой НДС, следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 401 в зачет НДС относится сумма по наиболее поздней из дат (дата платежа в бюджет или последняя дата налогового периода), - отметили в КГД.

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