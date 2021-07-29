Сто лет в эфире: в Нур-Султане нарисовали новый мурал

Он посвящен 100-летию казахского радио.

В Нур-Султане появился мурал, посвященный 100-летию казахского радио, сообщает zakon.kz.

По данным столичного акимата, на мурале изображена идея Мәңгілік ел, переплетенная с эволюцией Казахского радио в вековой истории.

Сам мурал находится на видном месте города, на пересечении улиц Сауран и Сыганак. Надеюсь, что это место станет еще одной точкой притяжения для любителей радио и всех горожан, - рассказал директор радиоканала "Казахское радио" Дулат Абибуллаев.

Стоит отметить, что казахское радио начало вещание из Оренбурга в 1921 году по инициативе народного просветителя Ахмета Байтурсынова и сейчас вещает на 90% территории страны.

В рамках юбилея радио в столице также реализованы ряд общественных проектов. К примеру, все автобусные остановки озвучены профессиональными дикторами Казахского радио и на общественных местах, в ледовых катках и на ж/д вокзале организовано вещание Казахского радио.

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