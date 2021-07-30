В ООН предупредили об участившихся нападениях на альбиносов из-за пандемии

Это нередко происходит в странах Африки и Южной Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Независимый эксперт ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвосы Эро опубликовал документ о том, что пандемия COVID-19 привела к тому, что колдуны начали чаще убивать людей с альбинизмом или нападать на них, чтобы разбогатеть, передает zakon.kz.

Эксперт пояснила, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, некоторые люди оказались в нищете и лишились какой-либо возможности заработать. Рассчитывая быстро разбогатеть или обрести удачу с помощью зелий из частей тела альбиносов, они стали обращаться к колдовству.

Несмотря на прогресс во многих областях [прав человека], я была глубоко опечалена заметным увеличением числа зарегистрированных случаев убийств или нападений на людей с альбинизмом. Что еще более трагично, большинство жертв - дети, - приводит текст документа lenta.ru.

ООН отмечает, что лица, страдающие альбинизмом, сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией по всему миру. Это нередко происходит в странах Африки и Южной Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В других странах - например, Китае - детей-альбиносов часто бросают их родители.

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