Токаев присвоил звание "Қазақстанның Еңбек Ері" Алибеку Днишеву

Президент отметил высшей наградой Алибека Днишева.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев присвоил звание "Қазақстанның Еңбек Ері" певцу Алибеку Днишеву, сообщает zakon.kz.

Постановление "О присвоении Днишеву А.М. высшей степени отличия - звания "Қазақстанның Еңбек Ері"" было опубликовано на сайте Акорды.

За особые заслуги в развитии отечественной культуры и популяризации музыкального искусства присвоить высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" Днишеву Алибеку Мусаевичу. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания, - говорится в тексте документа.

Днишев Алибек Мусаевич - казахский, советский камерный и оперный певец, педагог. Народный артист СССР. Сегодня знаменитому оперному певцу исполняется 70 лет.

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