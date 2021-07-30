Более 100 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

На 30 июля лечение от КВИ продолжают получать 93 580 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 30 июля, сообщает zakon.kz.

На 30 июля лечение от КВИ продолжают получать 93 580 человек (91 133+ и 2447 КВИ-), из них в стационарах находятся 26 408 пациентов, на амбулаторном уровне - 67 172 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1639 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 345 пациентов,• на аппарате ИВЛ - 180 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 30 июля 2021 года

28.07.2021 г. зафиксированы 304 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 108 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших - 60 584, летальных случаев - 3697, выздоровевших - 54 440.

На 29 июля 2021 года в Казахстане первым компонентом провакцинировано 5 321 718 человек, вторым компонентом - 3 632 067 человек.

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