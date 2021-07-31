Ужесточат карантин в Атырау

В Атырау приостановят работу всех организаций, не участвующих в Ashyq.

Опубликовано новое постановление главного санврача Атырау, сообщает zakon.kz.

Ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории города Атырау до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится в постановлении.

Приостановить деятельность предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq, со 2 августа, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

Допускается вне проекта Ashyq:

проведение строительных работ;

деятельность промышленных предприятий;

оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дома и быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;

деятельность туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта");

деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории города.

Запрещается независимо от участия в проекте Ashyq деятельность букмекерских контор, проведение спортивных мероприятий со зрителями.

Приостановить и ограничить по времени и режиму работы деятельность социально-экономических объектов; торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети - разрешено работать участвующим в проекте Ashyq в будние дни с 10:00 до 20:00, лидерам - до 22:00 (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек и пунктов для массовой вакцинации против COVID-19, расположенных в них. Продовольственные крытые и непродовольственные крытые и открытые рынки, участвующие в проекте Ashyq: график работы - с 09:00 до 19:00 в будние дни, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в субботу и воскресенье.

Продовольственные открытые рынки - график работы - с 09:00 до 19:00 в будние дни и субботу, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресенье. Объектам общественного питания, фудкортам, в том числе летние площадки, столовые - разрешено работать участвующим в проекте Ashyq только в будние дни с 10:00 до 20:00, лидерам - до 22:00 (с запретом проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее двух метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), с запретом работы в субботу и воскресенье (разрешается работа по доставке и выносу еды до 24:00).

Салоны красоты, парикмахерские, "барбер шопы", объекты, оказывающие косметические и косметологические услуги, разрешено работать участвующим в проекте Ashyq только в будние дни по предварительной записи с 10:00 до 20:00, лидерам - до 22:00 (при заполняемости до 50%), с запретом работы в субботу и воскресенье. Спорткомплексы, фитнес-центры, йога-центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - разрешено работать участвующим в проекте Ashyq только в будние дни по предварительной записи с 10:00 до 20:00, лидерам - до 22:00 (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв. м на посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье.

Сауны, СПА-центры, бассейны, бани - разрешено работать участвующим в проекте Ashyq в будние дни по предварительной записи с 10:00 до 20:00, лидерам - до 22:00 (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв. м на посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье. Объекты культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театры, концертные залы, филармонии, кинотеатры (при заполняемости не более 30%), участвующие в проекте Ashyq, - с 07:00 до 20:00, с запретом работы в субботу и воскресенье.

Компьютерные клубы, караоке, бильярдные, боулинги, участвующие в проекте Ashyq, - разрешено работать в будние дни с 12:00 до 20:00, лидерам - до 22:00 (при заполняемости не более 30%), с запретом работы в субботу и воскресенье. Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, участвующие в проекте Ashyq, - разрешено работать в будние дни с 12:00 до 20:00, лидерам - до 22:00 (при обеспечении площади не менее 4-х кв. м на человека, но не более 30 человек), с запретом работы в субботу и воскресенье.

Детские развлекательные центры (крытые, открытые), участвующие в проекте Ashyq, - разрешено работать в будние дни с 10:00 до 20:00, лидерам - до 22:00 (с заполняемостью не более 30 человек), с запретом работы в субботу и воскресенье. Ярмаркам на открытых площадках для реализации местной сельхозпродукции, участвующим в проекте Ashyq, разрешено работать в субботу и воскресенье.

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