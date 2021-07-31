В Акмолинской области усилят карантин 

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Опубликовано постановление главного санврача Акмолинской области.
Опубликовано постановление главного санврача Акмолинской области, сообщает zakon.kz.
Ввести ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Акмолинской области до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится в постановлении.
Введен запрет на проведение массовых мероприятий.
Рынки не будут работать в воскресенье и праздничные дни.
ТРЦ будут работать до 18:00 с приостановлением деятельности в субботу, воскресенье и праздничные дни.
Запрещена деятельность детских игровых площадок и аттракционов, независимо от участия в Ashyq.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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