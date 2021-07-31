В Казахстане меняется форма выпуска вакцины QazCovid-in

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Внесены дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Согласно ему, меняется форма выпуска вакцины QazCovid-in:

По 0,5 мл (одна доза), 1,0 мл (две дозы), 1,5 мл (три дозы), 2,5 мл (пять доз) во флаконах из бесцветного стекла класса Ι, вместимостью 3 мл, укупоренных пробкой резиновой и обкатанных металлическим колпачком с пластиковой крышкой типа Flip-off. Открытый флакон вакцины в связи с риском нарушения условий асептики не хранится после вскрытия и используется сразу.

Вскрытие многодозного флакона с вакциной рекомендуется при наличии 3 или 5 (соответственно объему флакона) потенциальных прививаемых лиц для максимального снижения розлива вакцины.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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