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7803 человека заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz 1 августа 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 580 379 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1507,
  • в городе Алматы - 1535,
  • в городе Шымкент - 585,
  • в Акмолинской области - 256,
  • в Актюбинской области - 251,
  • в Алматинской области - 334,
  • в Атырауской области - 415,
  • в ВКО - 198,
  • в Жамбылской области - 222,
  • в ЗКО - 185,
  • в Карагандинской области - 974,
  • в Костанайской области - 252,
  • в Кызылординской области - 201,
  • в Мангистауской области - 254,
  • в Павлодарской области - 300,
  • в СКО - 151,
  • в Туркестанской области - 183.

В Казахстане 4933 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1992,
  • в городе Алматы - 849,
  • в городе Шымкент - 319,
  • в Акмолинской области - 176,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 86,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 89,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 178,
  • в Карагандинской области - 786,
  • в Костанайской области - 57,
  • в Кызылординской области - 85,
  • в Мангистауской области - 105,
  • в Павлодарской области - 43,
  • в СКО - 118,
  • в Туркестанской области - 5.
  • Всего в стране от COVID-19 выздоровели 478 277 человек.

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