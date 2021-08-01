7803 человека заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 580 379 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 1507,
- в городе Алматы - 1535,
- в городе Шымкент - 585,
- в Акмолинской области - 256,
- в Актюбинской области - 251,
- в Алматинской области - 334,
- в Атырауской области - 415,
- в ВКО - 198,
- в Жамбылской области - 222,
- в ЗКО - 185,
- в Карагандинской области - 974,
- в Костанайской области - 252,
- в Кызылординской области - 201,
- в Мангистауской области - 254,
- в Павлодарской области - 300,
- в СКО - 151,
- в Туркестанской области - 183.
В Казахстане 4933 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 1992,
- в городе Алматы - 849,
- в городе Шымкент - 319,
- в Акмолинской области - 176,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 86,
- в Атырауской области - 0,
- в ВКО - 89,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 178,
- в Карагандинской области - 786,
- в Костанайской области - 57,
- в Кызылординской области - 85,
- в Мангистауской области - 105,
- в Павлодарской области - 43,
- в СКО - 118,
- в Туркестанской области - 5.
- Всего в стране от COVID-19 выздоровели 478 277 человек.
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