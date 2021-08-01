7803 человека заразились COVID-19 в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7803 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 580 379 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 1507,

в городе Алматы - 1535,

в городе Шымкент - 585,

в Акмолинской области - 256,

в Актюбинской области - 251,

в Алматинской области - 334,

в Атырауской области - 415,

в ВКО - 198,

в Жамбылской области - 222,

в ЗКО - 185,

в Карагандинской области - 974,

в Костанайской области - 252,

в Кызылординской области - 201,

в Мангистауской области - 254,

в Павлодарской области - 300,

в СКО - 151,

в Туркестанской области - 183.

В Казахстане 4933 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1992,

в городе Алматы - 849,

в городе Шымкент - 319,

в Акмолинской области - 176,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 86,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 89,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 178,

в Карагандинской области - 786,

в Костанайской области - 57,

в Кызылординской области - 85,

в Мангистауской области - 105,

в Павлодарской области - 43,

в СКО - 118,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 478 277 человек.

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