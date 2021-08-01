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Коронавирус в РК: матрица оценки эпидситуации на 1 августа

Фото: zakon.kz 1 августа 2021, 08:55

Туркестанская область вновь перешла из "желтой" зоны в "красную".

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа 2021 года, сообщает zakon.kz.

Туркестанская область вновь перешла из "желтой" зоны в "красную".

Согласно информации МВК, в "красной" зоне также находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

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