Гарантировал медаль - казахстанский боксер вышел в полуфинал Олимпиады

Первый раунд Кункабаев выиграл у всех судей, а во втором - ему победу отдали трое (4:1).

Камшыбек Кункабаев вышел в полуфинал и гарантировал Казахстану медаль в боксе на Олимпиаде-2020, сообщает zakon.kz.

В 1/4 финала категории свыше 91 килограмма капитан казахстанской команды встретился с россиянином Иваном Верясовым, передает Olympic.kz.

Первый раунд Кункабаев выиграл у всех судей, а во втором - ему победу отдали трое (4:1). Таким образом, Казахстан обеспечил себе первую медаль Игр-2020 в боксе.

Весь бой Кункабаев уверенно атаковал соперника. В итоге он проходит дальше и в полуфинале встретится с Ричардом Торресом (США).

Камшыбек Кункабаев гарантировал себе медаль ОИ-2020 и уже как минимум, возьмет "бронзу" в случае поражения в полуфинале.

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