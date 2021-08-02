Участок улицы Иманова перекрыли в Нур-Султане

Фото: акимат Нур-Султана

В связи с ремонтными работами со 2 по 4 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке ул. Иманова - от ул. Сембинова до ул. Валиханова.