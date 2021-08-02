Видео с "распылением коронавируса" распространяют в Казнете

Автор ролик задержан.

Казахстанцы активно распространяют видео о "распылении коронавируса" в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

На видео показаны самолеты и стоящие рядом с ними цистерны, в которых якобы содержится "коронавирус".

Стоит отметить, что автора ролика уже задержали.

Им оказался житель Ордабасинского района, который уже принес свои извинения и признался в распространении дезинформации. Начато досудебное расследование по статье 247 УК РК "Распространение заведомо ложной информации". Ему грозит штраф до 1000 МРП (2 917 000 тенге), ограничение или лишение свободы на срок до одного года или исправительные работы, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

На самом деле показанные в ролике самолеты принадлежат жителю Шымкента. Он решил удобрить посевы на поле, которое арендует в Туркестанской области.

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