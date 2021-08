Названы продукты, которые продлевают жизнь

Названы продукты, способные продлить жизнь на 5 лет.

С давних времен люди пытаются разными способами продлить себе жизнь, сообщает zakon.kz.

Очевидно, что на продолжительность жизни влияют многие факторы, но некоторые из них мы можем корректировать сами. Например, разнообразить питание, пишет Eat This, Not That!

В Американском журнале клинического питания опубликовано исследование, которое доказало, что на качество жизни влияет употребление жирных кислот омега-3. Более того, продукты с содержанием этих жирных кислот помогают увеличить продолжительность жизни за счет благоприятного воздействия на здоровье сердца и уменьшения воспалений. Исследователи считают, что люди, у которых в крови выявлено больше омега-3, живут на пять лет дольше.

Специалисты пришли к такому, изучив долгосрочные показатели здоровья 2 240 человек старше 65 лет.

Фактически, в этом исследовании мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение, – отметила Алеикс Сала-Вила, одна из авторов исследования, проведенного Исследовательским институтом жирных кислот США совместно с Медицинским исследовательским институтом больницы дель Мар.

Кроме того, важно начать употреблять продукты с омега-3 как можно раньше, не дожидаясь пенсионного возраста.

Одним из главных преимуществ жирных кислот омега-3 – уменьшение воспаления, что очень важно, так как при длительных воспалительных процессах могут обостриться хронические болезни. Источниками жирных кислот являются лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель, семена чиа, а также качественный темный шоколад.

Важно помнить - то, что мы едим, может навредить или, напротив, пойти на пользу здоровью!

