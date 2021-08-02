Транслировавший эротическое видео в авто водитель задержан в Алматы

Департамент полиции города провел проверку инцидента.

41-летний мужчина привлечен к ответственности, передает zakon.kz.

Утром отмечали на видео в сети Instagram, на котором видно, как автомобиль с госномером A550EUP едет по дороге, а через заднее стекло с помощью монитора водитель транслировал видео. Департамент полиции Алматы начал проверку инцидента. Установив личность водителя, к четырем часам он был задержан, - пишет в Facebook заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Задержанным оказался Нурутдинов Д.Р., 04.03.1980 года рождения. Он привлечен к ответственности по статье 590 ч.5 КРК об АП - Управление ТС, не отвечающим требованиям технических регламентов, стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

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