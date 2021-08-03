Как будут работать налоговые органы Алматы в связи с усилением карантина

Услуги в основном будут оказываться в электронном виде.

Департамент государственных доходов по городу Алматы сообщил, что в связи с усилением карантинных мер со 2 августа в районных управлениях госдоходов и на таможенных постах устанавливается особый порядок обслуживания налогоплательщиков и участников ВЭД, сообщает zakon.kz.

Оказание государственных услуг, реализованных в электронном виде посредством портала "электронного правительства", Кабинета налогоплательщика, информационных систем органов государственных доходов, будет осуществляться исключительно в электронном виде. ДГД Алматы

При этом оказание госуслуг не в электронном виде будет осуществляться в явочном порядке по очереди путем предварительного электронного бронирования двумя способами:

посредством портала "электронного правительства" через сервис подачи обращений;

в явочном порядке на бумажных носителях посредством предварительного электронного бронирования времени посещения через мобильное приложение "e-Salyq Azamat" или сайт kgd.gov.kz.

Получить талон для обслуживания можно путем предварительного электронного бронирования через мобильное приложение "e-Salyq Azamat" или сайт Комитета государственных доходов kgd.gov.kz в разделе "Электронные услуги" - "Онлайн бронирование" путем ввода ИИН.

Время посещения УГД и ДГД - с 9.00 до 18.30 с перерывом на обед при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Для получения консультации в районных управлениях и таможенных постах необходимо обращаться по следующим номерам телефонов:

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