Как будут работать налоговые органы Алматы в связи с усилением карантина

Приложение zakon.kz
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Услуги в основном будут оказываться в электронном виде.
Департамент государственных доходов по городу Алматы сообщил, что в связи с усилением карантинных мер со 2 августа в районных управлениях госдоходов и на таможенных постах устанавливается особый порядок обслуживания налогоплательщиков и участников ВЭД, сообщает zakon.kz.
Оказание государственных услуг, реализованных в электронном виде посредством портала "электронного правительства", Кабинета налогоплательщика, информационных систем органов государственных доходов, будет осуществляться исключительно в электронном виде. ДГД Алматы
При этом оказание госуслуг не в электронном виде будет осуществляться в явочном порядке по очереди путем предварительного электронного бронирования двумя способами:
Получить талон для обслуживания можно путем предварительного электронного бронирования через мобильное приложение "e-Salyq Azamat" или сайт Комитета государственных доходов kgd.gov.kz в разделе "Электронные услуги" - "Онлайн бронирование" путем ввода ИИН.
Время посещения УГД и ДГД - с 9.00 до 18.30 с перерывом на обед при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Для получения консультации в районных управлениях и таможенных постах необходимо обращаться по следующим номерам телефонов:
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