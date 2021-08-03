Мажилисмен Перуашев попросил Минздрав решить вопрос с нехваткой лекарств от COVID-19

Председатель "Ак жола" говорит, что в больницах наблюдается острая нехватка препаратов, которые нужны для лечения коронавируса.

Глава партии "Ак жол" Азат Перуашев обратился к министру здравоохранения Алексею Цою насчет нехватки лекарств для лечения коронавируса, передает zakon.kz.

Он написал, что избиратели рассказывают депутатам партии "Ак жол", что в инфекционных стационарах наблюдается острая нехватка препаратов "Ремдесивир", "Тоцилизумаб" ("Актемра"), которые применяют для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что эти препараты включены в протокол Минздрава для лечения коронавируса. Но врачи стационаров из-за отсутствия этих медикаментов, просят родственников больных самостоятельно находить и покупать препараты. При этом, стоимость одного флакона "Ремдесивир" колеблется в районе 30-40 тыс. тенге (на курс требуется 7-10 флаконов). А препарат "Тоцилизумаб" ("Актемра") предлагается до 150 тыс. тенге за флакон (на курс требуется 4-6 флаконов). Такие цены по карману не каждой семье, но даже при такой дороговизне люди вынуждены их заказывать из Алматы и Нур-Султана, поскольку в местных аптеках эти лекарства зачастую отсутствуют.

Вынужден напомнить, что по поручению главы государства, единый дистрибьютор лекарственных средств ТОО "СК-Фармация" должен был создать двухмесячный неснижаемый запас всей линейки препаратов для лечения коронавируса. Руководство медорганизаций сообщает, что поставки препарата "Ремдесивир" уже законтрактованы, по "Тоцилизумаб" работа также ведется. Это позитивная информация. Однако от нее не легче больным и их родственникам, не имеющим возможности приобрести нужные лекарства, тем более, что эта потребность образовалась не вдруг. Пандемия продолжается два года, а рост заболеваемости нынешним летом прогнозировался вашим министерством заранее, - написал Перуашев.

В связи с этим "Ак жол" просит:

Подтвердить либо опровергнуть информацию о дефиците указанных препаратов в больницах страны;

В случае подтверждения немедленно обеспечить исполнение поручения президента по созданию двухмесячного неснижаемого запаса всей линейки препаратов для лечения КВИ, включая препараты "Ремдесивир", "Тоцилизумаб" ("Актемра").

Предоставить информацию о дефиците остальных жизненно важных лекарственных средств для лечения КВИ, включенный в протокол Минздрава (если дефицит имеется).

Провести служебное расследование о причинах сложившейся нехватки лекарственных препаратов с определением персональной ответственности должностных лиц.

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