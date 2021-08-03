120 грантов выделят власти Алматы на обучение медиков

Деньги будут выделены из местного бюджета.

В горздраве Алматы рассказали, что власти города выделят 120 грантов на обучение инфекционистов, анестезиологов и реаниматологов. Таким образом они будут ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, передает zakon.kz.

Когда началась пандемия наблюдалась большая нехватка инфекционистов и реаниматологов. Эта нехватка наблюдается до сих пор. Для того, чтобы ликвидировать кадровый дефицит был разработан большой проект. В этом году на базе наших университетов будет размещено 120 грантов на обучение детей в резидентуре по остро дефицитным специальностям. Деньги будут выделены из местного бюджета. Из 120 грантов большая часть распределена именно на специальности "инфекционные болезни", "анестезиология" и "реанимация", - сказала на брифинге заместитель руководителя горздрава Светлана Султангазиева .

По ее словам, сейчас в инфекционных стационарах работают 6315 медицинских работников. Кроме того, есть резерв из числа желающих работать в инфекционных стационарах. Это выпускники интернатуры, резидентуры, выпускники колледжей и сотрудники, которые в данный момент трудятся в поликлиниках. В резерве находится более 2000 сотрудников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!