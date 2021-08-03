В Китае отреагировали на отчет об утечке COVID-19 из лаборатории

Из сообщения китайского ведомства следует, что действия американской стороны имеют сугубо политические основания, направлены на дискредитацию Китая и отвергают научные принципы.

В китайском МИДе раскритиковали доклад американского конгрессмена о происхождении коронавируса. Там уверены, что политик руководствовался исключительно корыстными политическими интересами, сообщает zakon.kz.

МИД КНР выражает решительный протест.

Из сообщения китайского ведомства следует, что действия американской стороны имеют сугубо политические основания, направлены на дискредитацию Китая и отвергают научные принципы. МИД страны заявил, что обвинения США в утечке COVID-19 похожи на обвинения Саддама Хусейна в сокрытии биологического оружия, которые стали одним из мотивов для вторжения американских войск в Ирак. Биологическое оружие в Ираке американцы так и не нашли.

Мы призываем США уважать факты и науку, сосредоточиться на борьбе с эпидемией и спасении жизней, прекратить использовать эпидемию для политических манипуляций и перекладывания ответственности, – говорится в сообщении.

Ранее Маккол опубликовал доклад, в котором приводил доводы относительно лабораторного происхождения коронавируса и его утечки из Уханьского института вирусологии.

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