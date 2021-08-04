Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной: больницы загружены на 69%

Об этом сообщила главный санврач столицы.

Нур-Султан перешел в "красную" зону по заболеваемости коронавирусом. В сутки регистрируется свыше 1500 новых случаев заражения, сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в столице остается неблагополучной. На протяжении пяти месяцев город находился в "красной" зоне, а в последние 13 дней, с учетом загруженности инфекционных стационаров выше 70% и показателя заполняемости коек на 100 тыс. населения выше 200, Нур-Султан находился в "темно-красной" зоне. Со вчерашнего дня загруженность инфекционных стационаров составила 69% и столица перешла вновь в "красную" зону, - сообщила Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, уровень заболеваемости за июль превысил показатель за май в 2,4 раза, а за июнь - в 2,3 раза.

В июле зарегистрирован максимальный недельный показатель на 100 тыс. населения с начала пандемии - 915,9. Среднесуточная регистрация случаев выросла от 388 в июне до 1200 в июле. За последние 19 дней в сутки регистрируется свыше 1500 случаев, - добавила главный санврач столицы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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