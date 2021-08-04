За полгода в Алматы привились 740 487 человек

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 101 096 человек.

За сутки в Алматы провакцинировано первым компонентом 7345 человек, вторым компонентом - 14 134, передает zakon.kz.

Всего за период с 01.02.2021 по 03.08.2021 г. вакцинировано 740 487 человек, - сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в городе.

Как уточняется, из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 101 096 человек.

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