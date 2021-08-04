Первый урожай бахчевых собран в зеленом поясе Туркестана

Первые плоды по озеленению собирают студенты и работники двух колледжей области.

Около 5 тыс. тонн арбузов и дынь экспортируется из региона в Нур-Султан и Москву, передает zakon.kz.

Инновационный метод выращивания бахчевых междурядия плодовых деревьев посоветовал местному предпринимателю аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Плодовые деревья были посажены в конце прошлого года и урожай ждут лишь на третий-четвертый сезон, а реализация дынь и арбузов позволила частично покрыть затраты бизнесмену. Умирзак Шукеев призвал бизнесменов региона использовать этот опыт увеличивать отдачу от каждого вложенного тенге в благодатную почву Туркестана, - рассказали в пресс-службе акима Туркестанской области.

Реализация этого и других проектов стала возможна благодаря новой политике распределения водных ресурсов Туркестанского региона, отмечается в сообщении.

Подводящий канал раньше терял более 80 млн куб. м при впитывании в почву (фильтрации). После бетонирования вся эта вода идет на насаждения дехкан региона. Вместе с тем используется потенциал вод Каратауского горного массива. Построены плотины, которые позволяют обеспечивать водой Туркестан до конца поливного сезона. Раньше вода иссякала в арыках, уже в начале августа начали грамотно использовать потенциал подземных вод. Также пробурены дополнительные скважины, в стадии разработки проект по использованию в орошении воды затопленных шахт Кентау. Это позволит дополнительно дать 40 млн куб. м в год и решить проблемы избыточных вод под городом областного значения, - говорится в сообщении.

Первые плоды по озеленению Туркестана собирают студенты и работники двух колледжей области. Их в прошлом году бизнесмен - бахчевод Булат Алиев - взял в доверительное управление и тем самым показал, как должно работать дуальное обучение, уточнили в пресс-службе. Студенты на практике постигают азы агробизнеса и получают неплохую прибавку к стипендии.

На 400 га посажены сливовые деревья, в том числе на 150 га бахчевых. Собственник посевных земель планирует собрать урожай до трех миллионов кг. В благотворительных целях 50 тонн урожая сегодня были переданы в Дом инвалидов, ветеранов и детские дома области.

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