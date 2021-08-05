Закроют ли СКО на карантин

С пятого августа в регионе ужесточили ограничительные меры.

Жители Северо-Казахстанской области рассылают сообщение о введении в регионе строгого карантина и установке блокпостов, сообщает zakon.kz.

Автор данного сообщения отмечает, что ограничения начнут действовать с 9 августа.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля назвали информацию фейком.

Информация, распространяемая в мессенджерах, не соответствует действительности. Просим доверять только официальным источникам. Напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной информации, - отметили МИА "Казинформ" в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что с 5-го августа в регионе ужесточили ограничительные меры. Коснутся они, в основном, объектов, не участвующих в проекте Ashyq.

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