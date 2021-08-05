Онлайн открытие расчетного счета ТОО в пару кликов

Процедура проходит полностью онлайн и занимает всего 5 минут.

Сбербанк активно расширяет онлайн сервисы, упрощая работу предпринимателей. Банк представил новую услугу - теперь каждый резидент Казахстана, являющийся единственным учредителем и руководителем ТОО, может открыть банковский счет в мобильном приложении "СберБизнес".

Процедура проходит полностью онлайн и занимает всего 5 минут.

Мир стремительно меняется. Все больше компаний уходят в онлайн, а услуги стали доступны в один клик. Сегодня уже необязательно ждать в очереди, посещать отделения банка или ожидать курьера с пакетом документов, чтобы зарегистрировать расчетный счет юридического лица. Пандемия стала отправной точкой для перехода бизнеса в более продвинутый, быстрый режим. Все в наших руках, буквально в телефоне.

Для владельцев собственного бизнеса очень важно контролировать бизнес-процессы и управлять денежными операциями. Учитывая потребности предпринимателей, ранее ДБ АО "Сбербанк" успешно презентовал сервис открытия расчетных счетов для ИП в приложении "СберБизнес". Помимо открытия счета пользователи получили целый ряд дополнительных информационных сервисов, подтверждением эффективности и удобства которых стали сотни лояльных пользователей. Сегодня сервис онлайн открытия счета стал доступен и для руководителей ТОО.

При этом необязательно идти в банк и вообще выходить из дома. Вместо этого можно воспользоваться сервисом, который позволит открыть счет в считанные минуты. Сбербанк предоставил своим клиентам такую возможность в приложении "СберБизнес".

Если прежде, подавая онлайн-заявку на открытие расчетного счета, предпринимателям все равно было необходимо физически подписывать документы, то в сервисе Сбербанка вся процедура проходит онлайн и занимает всего 5-6 минут. Только представьте, что теперь счет ТОО можно открыть вне зависимости от того, где вы находитесь! Не нужно никаких усилий, вложений и специально отведенного дня. Это как нельзя кстати во время пандемии, когда люди особо заботятся о своем здоровье и осознают ценность времени. Теперь можно сэкономить как минимум один день на сборе документов и как максимум обезопасить себя и близких от COVID-19.

Как это работает? Пошаговая инструкция: Шаг 1. Скачайте приложение "СберБизнес", введите свой ИИН, номер телефона и одноразовый пароль. Шаг 2. Пройдите биометрическую идентификацию. Шаг 3. Придумайте уникальный пароль. Подтвердите свой e-mail. Шаг 4. Отсканируйте свое удостоверение с двух сторон. Шаг 5. Введите город регистрации ТОО. Нажав всего на одну кнопку, выпустите электронную цифровую подпись и подпишите документы. Готово! Вы стали владельцем счета ТОО.

Приятный бонус - это то, что вам не нужно волноваться о волоките с документами, достаточно лишь наличие удостоверения личности. Единственное условие данной услуги - пользователь должен быть единственным учредителем и руководителем ТОО, а также резидентом Казахстана. Еще из плюсов - пользователь может отслеживать свои счета через любое мобильное устройство с доступом в интернет. Например, если вы попали в пробку, а вам срочно нужно отправить отчет, вы просто заходите в приложение и одним кликом решаете вопрос.

Для удобства клиентов банка услуга открытия счета максимальна упрощена и абсолютно бесплатна. Кроме этого, после установки и регистрации счета через мобильное приложение пользователь может входить в свой личный кабинет и через веб-версию "СберБизнеса". В любое время вы можете изменить свой пароль, воспользовавшись идентификацией и ЭЦП, что гарантирует полную безопасность данных. Помимо операций, пользователю становятся доступны все дополнительные сервисы. Например, получение информации по счетам компании, выписки в режиме онлайн, оплата счетов, предоставление необходимых данных для налоговой службы, онлайн выпуск корпоративных карт, заказ и получение наличных онлайн с помощью услуги "Электронный чек" и многое другое. Получая все услуги онлайн в одном приложении, предприниматели существенно экономят не только время, но и нервы.

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